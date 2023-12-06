الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

إذاعة جيش الاحتلال : المناورة البرية ستستمر شهرا آخر

القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري

برنامج الأغذية: توزيع المساعدات في غزة شبه مستحيل

انخفاض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث للعام الحالي

أردوغان يحذر إسرائيل من ملاحقة حماس في تركيا

بوابل من القذائف .. القسام تدك قوات للعدو في خانيونس

ضريبة الدخل تدعو أصحاب المنشآت للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

الأربعاء، 06-12-2023 01:37 م

مستعمرون يشقون طريقا استعماريا على أراضي قرية بيرين جنوب شرق الخليل

تنزيل (5)


الوكيل الاخباري- شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية بيرين، جنوب شرق الخليل.اضافة اعلان


وقال رئيس المجلس القروي في بيرين فريد برقان ، إن مستعمرين مسلحين، شرعوا بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين من عائلتي ادعيس وبرقان في منطقتي واد الملاقي وعين الشنار.

وأضاف أن الطريق الاستعماري الذي يزيد طوله على 3 كيلومترات، يهدف إلى ربط مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرقا، بالبؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقيمت العام الماضي على أراضي المواطنين في قرية بيرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
404487

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

TR6vi

إذاعة جيش الاحتلال : المناورة البرية ستستمر شهرا آخر

ممممم

القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري

ططط

برنامج الأغذية: توزيع المساعدات في غزة شبه مستحيل

w980-p16x9-2023-11-09T191502Z_1108690418_RC2294ADQYSJ_RTRMADP_3_ISRAL-PALESTINIANS-GAZA-LAW

وزارة الصحة بغزة تناشد الطواقم الطبية التوجه لمستشفى الشفاء

م

أردوغان يحذر إسرائيل من ملاحقة حماس في تركيا

أخبار متعلقة
20230409045253reup-2023-04-09t045125z_1628155085_rc2sa0afgdbx_rtrmadp_3_israel-palestinians-violence-alaqsa.h-730x438

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

08143052083036633501306022411300

الاحتلال ومستعمروه يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

920234142910117747211

مستعمرون يستولون على جرار زراعي في الخليل

10202315165334733297418

مستعمرون يشقون طريقا استعماريا شرق الخليل

32LC72R-highres.jpg-6f653bbf-fb92-4436-b40e-5d963441f338.jpg-27a03240-0e24-46e9-8e19-cee4af8076c5.jpg-b377144c-0db6-4117-9e08-ef9643522055

مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

مستعمرون

مستعمرون يهاجمون فلسطينيين ويستولون على معداتهم في مسافر يطا