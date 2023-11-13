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الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

الإثنين، 13-11-2023 04:35 م

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

ننن


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الجرحى من جراء القصف في جباليا يستشهدون بسبب عدم توفر الإمكانات.

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وأضاف في تصريحات صحفية أن المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي ما زال يقدم خدماته في قطاع غزة.


وتابع " لا مقومات للتعامل مع طبيعة الإصابات في صفوف المواطنين ونعيش واقعا أليما وصعبا ولدينا أكثر من 100 جريح وفقدنا نصف معداتنا."


ولفت أن الاحتلال لا يفرق في القصف ويستهدف كل ما يتحرك في القطاع.
وأشار أن طائرات الاحتلال تحلق في سماء القطاع وتطلق الرصاص على المواطنين في غزة.


وختم بأن العديد من المواطنين في غزة محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.


 




 

 


 

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