إسرائيل: لا اتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة

الوكيل الإخباري - نفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الاتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة أو دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع أو خروج حمَلة الجنسيات الأجنبية منه.

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وقال ديوان رئيس الحكومة ردا على تقارير إعلامية: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مقابل إخلاء الأجانب".



وكانت "رويترز" قالت في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.



وأضافت أن "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات"، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق.

سكاي نيوز عربية