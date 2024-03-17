الصحة العالمية: الظروف التي يعيشها أهل غزة غير إنسانية

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس، إن الظروف التي يعيشها أهل غزة ويتلقون خلالها الرعاية الصحية، غير إنسانية.ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جيبرييسوس، اليوم الأحد، إن منظمة الصحة العالمية ومعها الشركاء تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الأقصى، وسط غزة، واوصلوا إمدادات طبية لنحو 80 ألف مريض، مشيرا إلى أن اثنين من مستودعات المستشفى لا يعملان وأصبحا يستخدمان لإيواء 7000 رجل وامرأة وطفل.وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان على غزة، لافتا الى أن الأمم المتحدة والجهات الشريكة معها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة أينما وجدوا ومتى كان ذلك ممكنا.