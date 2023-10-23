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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

الإثنين، 23-10-2023 02:40 م

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

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الوكيل الإخباري - كشف  المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات بحروق شديدة وذوبان للجلد لم تشهدها من قبل على أجساد الجرحى، وتصعب معالجتها.

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وطالب القدرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية الكشف عن طبيعة السلاح الذي يسبب  اذابة الجلد، وتوفير العلاجات اللازمة بشكل عاجل

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف في القطاع، من خلال تدمير 25 سيارة، وإخراجها عن الخدمة

وأكد القدرة أن وزارة الصحة الفلسطينية تلقت 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً.

 

وارتفع عدد شهداء غزة اليوم الى 5087 شهيداً، منهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا إضافة الى إصابة 15273 فلسطينيا في القطاع بجراح مختلفة.


 




 

 


 

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