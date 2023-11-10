الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

الوكيل الإخباري - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بوقف المجازر بحق المستشفيات في غزة، ومن فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين.

اضافة اعلان



وأضافت الكيلة، أن الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، مضيفة أن مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره، دون أن يحسب الاحتلال حساباً للقانون ولا لأخلاق ولا لأعراف.



وأشارت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى.



وأوضحت أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بإعدام من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية.

