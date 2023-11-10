الجمعة 10-11-2023
الوكيل الاخباري

القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

الولايات المتحدة على شفا إغلاق حكومي جديد

انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس بغزة

الصحة العالمية: إجلاء 12 طفلاً مصاباً بالسرطان من غزة إلى الأردن ومصر

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

عشرات الآلاف من الفلسطينيين ينزحون نحو جنوب قطاع غزة - فيديو

القسام تعلن دك تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة

عاجل

القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

الجمعة، 10-11-2023 04:32 م

الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

GettyImages-1722550143


الوكيل الإخباري - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بوقف المجازر بحق المستشفيات في غزة، ومن فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين.

اضافة اعلان


وأضافت الكيلة، أن الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، مضيفة أن مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره، دون أن يحسب الاحتلال حساباً للقانون ولا لأخلاق ولا لأعراف.


وأشارت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى.

وأوضحت أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بإعدام من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200315143629reup-2020-03-15t143504z_1304635995_rc2ekf9ac12d_rtrmadp_3_health-coronavirus-israel-netanyahu.h-730x438-1

نتنياهو: سنبقى في غزة ولن نعطيها لقوى خارجية

1699626882768

ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

584

انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

214a22f3eccb0ca693faef3e21098eb5

الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس بغزة

12-1

الصحة العالمية: إجلاء 12 طفلاً مصاباً بالسرطان من غزة إلى الأردن ومصر

5202116114435119894818

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

أخبار متعلقة
GettyImages-98210576

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

main_image653e69607ac9c

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

1020232615235504887514

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 شهداء منهم 3342 طفلاً منذ بدء العدوان

1698494869710

مفوض الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

44444444

نيويورك تايمز: انقسام بكيان الاحتلال بشأن اجتياح غزة.. ونتنياهو رفض التوقيع

IMG-20231010-WA0053-780x470

مدير مستشفى الشفاء بغزة: الوضع خرج عن السيطرة تماما في كل مستشفيات القطاع