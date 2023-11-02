الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 9061

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32000 مصابا، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا.

اضافة اعلان



وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة كل الأطراف لتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.



وكان عدد من المستشفيات في غزة أعلنت توقف عملها كليا أو جزئيا نتيجة نفاد الوقود، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لمساندة وحماية المستشفيات.



من جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في غزة إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود، مشيرا إلى أن 70% من خدمات المستشفى مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

