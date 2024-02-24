الرئيس البرازيلي يجدد اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وقال الرئيس دا سيلفا، خلال فعالية في ريو دي جانيرو، أمس الجمعة، "إن ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا".



وأضاف: هذه إبادة جماعية. ثمة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية!



وقد تمسك دا سيلفا بموقفه، مشددا مرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية".



وقال: من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى حليب.

