الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن بكين تدعو المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية.



ونقلت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي عن وانغ يي قوله: في الجلسة الاستثنائية الطارئة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت الأغلبية الساحقة قرارا يدعو إلى إقامة هدنة إنسانية فورية، وهو ما يعكس الصوت الحاسم للمجتمع الدولي.



وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن عدد الشهداء يتزايد.



وقال وانغ يي: لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة.

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روسيا اليوم