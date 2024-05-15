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الأربعاء، 15-05-2024 03:59 م

العفو الدولية: ما يجري بغزة يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة العفو الدولية إن التهجير القسري الجاري لمليوني فلسطيني وتدمير غزة يُسلطان الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين ورفضها احترام حق العودة طوال 76 عاماً.

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وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، لمناسبة إحياء الذكرى الـ 76 للنكبة، إن إسرائيل هجرت ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب قيامها عام 1948.

وتابعت: "في الأيام الماضية، هجرت إسرائيل أكثر من 150,000 فلسطينياً قسراً من رفح جنوب قطاع غزة، تزامناً مع تكثيفها لعملياتها البرية والجوية في المنطقة، معرضةً آلاف الأرواح للخطر ومانعة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية".








 




 

 


 

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