الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

الوكيل الإخباري- تعرض 5 طلاب لتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من مطعم، وتم نقلهم وإدخالهم إلى مستشفى اليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.





وقال مدير مستشفى اليرموك، الدكتور أحمد العكور، إن المستشفى استقبل قبل قليل 5 من طلبة إحدى المدارس، وتبين تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناولهم أطعمة من مطعم واحد.



وبيّن أن 4 من الحالات أطفال، لافتًا إلى أن المستشفى باشر بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاجات لهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.



وأوضح أن الطلبة تناولوا الوجبات أثناء الدوام المدرسي، وسيتم التأكد مما إذا كانت الوجبات من مطعم تتعاقد معه المدرسة، أو إذا كانوا قد أحضروا الوجبات بأنفسهم.



وأشار الدكتور العكور إلى إبلاغ مديرية صحة إربد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطعم.

