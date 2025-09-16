الثلاثاء 2025-09-16 10:17 م
 

الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد
الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد
 
الثلاثاء، 16-09-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-  تعرض 5 طلاب لتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من مطعم، وتم نقلهم وإدخالهم إلى مستشفى اليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى اليرموك، الدكتور أحمد العكور، إن المستشفى استقبل قبل قليل 5 من طلبة إحدى المدارس، وتبين تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناولهم أطعمة من مطعم واحد.

وبيّن أن 4 من الحالات أطفال، لافتًا إلى أن المستشفى باشر بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاجات لهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح أن الطلبة تناولوا الوجبات أثناء الدوام المدرسي، وسيتم التأكد مما إذا كانت الوجبات من مطعم تتعاقد معه المدرسة، أو إذا كانوا قد أحضروا الوجبات بأنفسهم.

وأشار الدكتور العكور إلى إبلاغ مديرية صحة إربد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطعم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل

ن

أخبار محلية نقابة أطباء الأسنان: تراجع في الإيرادات وعزوف عن التسديد

النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

أخبار محلية النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

أخبار محلية الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

ل

أخبار محلية توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير

ط

أخبار محلية وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

أخبار محلية الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة

أخبار محلية الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة