وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

وشملت الزيارة التي رافقهم فيها قائد الحرس الملكي الخاص جولة ميدانية في مجموعة حرس الشرف التي قدمت عرضاً ميدانياً لوحدة المراسم، إضافة إلى زيارة متحف الحرس الملكي الخاص الذي يوثق المراحل التاريخية والتطورات التي مر بها هذا التشكيل.
كما اطلع الوفد على برامج التدريب والدورات في مدرسة الحرس الملكي الخاص، وشاهد جانباً من التمارين المتعلقة بحماية الشخصيات، إلى جانب جولة في ميادين التدريب والمرافق الميدانية التابعة للمدرسة، إضافة إلى الاطلاع على مهام وحدة هندسة الحرس الملكي الخاص في تنفيذ الواجبات الهندسية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الإسباني إعجابه بمستوى الجاهزية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبو الحرس الملكي الخاص، مشيدين بالاحترافية العالية التي ظهرت في مختلف العروض والمهام العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل
-
نقابة أطباء الأسنان: تراجع في الإيرادات وعزوف عن التسديد
-
النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"
-
الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا
-
توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير
-
الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد
-
الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة
-
ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في 2025