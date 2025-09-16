وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري إسباني اليوم الثلاثاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، حيث استمع الوفد إلى إيجاز عن أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها في مجالات التدريب والتأهيل.

وشملت الزيارة التي رافقهم فيها قائد الحرس الملكي الخاص جولة ميدانية في مجموعة حرس الشرف التي قدمت عرضاً ميدانياً لوحدة المراسم، إضافة إلى زيارة متحف الحرس الملكي الخاص الذي يوثق المراحل التاريخية والتطورات التي مر بها هذا التشكيل.



كما اطلع الوفد على برامج التدريب والدورات في مدرسة الحرس الملكي الخاص، وشاهد جانباً من التمارين المتعلقة بحماية الشخصيات، إلى جانب جولة في ميادين التدريب والمرافق الميدانية التابعة للمدرسة، إضافة إلى الاطلاع على مهام وحدة هندسة الحرس الملكي الخاص في تنفيذ الواجبات الهندسية.