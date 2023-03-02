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الخميس، 02-03-2023 10:09 ص

القدس .. وفاة ثلاثة أطفال أشقاء بحادث دهس

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الوكيل الإخباري -لقي ثلاثة أطفال أشقاء، اليوم الخميس، مصرعهم في حادث دهس وقع في مخيم شعفاط غرب القدس المحتلة.

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وبحسب المعلومات الأولية، فإن حادث الدعس وقع في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط، وتسبب بإصابة ثلاثة أطفال أشقاء، وهم: منيسة وسيلينا وثائر عصام الرجبي، خلال توجههم لإحدى مدارس شعفاط.


وأوضح الهلال الأحمر في القدس، أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للأطفال الثلاثة، وتم تسليمهم لوحدات العناية المكثفة على حاجز المخيم، ونقلوا إلى مستشفيات داخل أراضي عام 1948، وأعلن عن وفاتهم في وقت لاحق متأثرين بجروحهم.

 

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