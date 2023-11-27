شاهد بالفيديو : هذا التصرف لكتائب القسام يجبر الاحتلال على اتخاذ قرار صادم !

الوكيل الاخباري - أظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، الانسانية التي تعامل فيها مقاتلو كتائب القسام مع الاسرى، وكيف ودع هؤلاء الاسرى المجاهدين.



فيما طلب الاحتلال الاسرائيلي من الاسرى المفرج عنهم من قبل كتائب القسام عدم إجراء أي مقابلة صحفية خوفًا من إشادتهم بأعضاء حماس، وكيفية التعامل الانساني معهم، بحسب مواقع عبرية.



وكانت كتائب القسام بثت مشاهد جديدة من تسليم المحتجزين الإسرائيليين والأجانب في غزة إلى منظمة الصليب الأحمر، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال.

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