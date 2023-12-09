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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل ابن شقيقة آيزنكوت في غزة

السبت، 09-12-2023 07:51 م

القسام تكشف عن عمليات مزلزلة مساء اليوم - بيان

قسام


 الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام ، عن تفجير مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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وأعلنت كتائب القسام ، مساء السبت ، عن تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال.


وبينت الكتائب ، مساء السبت ، ان المجاهدون تمكنوا من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

في الاثناء أعلنت القسام أيضا استهداف دبابة صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" .

كما أعلنت عن استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

 

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