الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 17-03-2024 10:03 م

القسام تكشف عن عملية عسكرية الأولى من نوعها

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 الوكيل الاخباري - بثت كتائب القسام لقطات تُظهر تتبع تحركات الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان قبل مقتله برصاص قناص.

وأوضحت استمرار تتبع هوفمان بعدما وصل إلى موقع ميداني في غزة، حيث قُتل برصاصة قناص.

ونشرت القسام فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله نهاية يناير الماضي.

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يذكر أن يتسهار هوفمان هو الضابط الإسرائيلي المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة.

 

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