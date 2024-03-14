حماس تعلن اغتيال قائدين عسكريين بقصف استهدف رفح

الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تعرض قياديين اثنين في كتائب القسام للاغتيال في رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، بعد قصف إسرائيلي.



وقالت الحركة في بيان، إن "عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني لرئيس لجنة الطوارئ في رفح؛ الشهيد نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات الشرطة؛ الشهيد محمود أبو حسنة؛ هو عمل إجرامي، يهدف العدو النازي من خلاله إلى إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا النازحين".

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