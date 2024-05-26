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الأحد، 26-05-2024 02:57 م

القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة

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الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".اضافة اعلان


وذكر مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 مدينة وبلدة وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى.

كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن صفارات الإنذار دوت في جميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد الرشقة الصاروخية المكثفة من غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 12 صاروخا أطلقت من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل، وجرى اعتراض بعضها، فيما سقط البعض الآخر في هرتسليا وبني براك.

 




 

 


 

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