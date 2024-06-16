لحظات رعب.. شاهد 28 شخصاً عالقين في الهواء رأساً على عقب في اميركا

الوكيل الإخباري- أكدت فرق الطوارئ في ولاية أوريغون الأمريكية أنها أنقذت 28 شخصًا بعد أن علقوا لمدة نصف ساعة تقريبًا وهم يتدلون رأسًا على عقب أثناء رحلة في متنزه ترفيهي يعود تاريخه لقرن من الزمان.

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وعاش الأشخاص الـ28 لحظات من الرعب بعد خوضهم تجربة لا تنسى على ارتفاع يزيد عن 30 مترًا، حيث كانوا في انتظار الإنقاذ، وفقًا لتقرير شبكة "إي بي سي نيوز".

الكابوس بدأ عندما استقل الركاب لعبة تُعرف باسم "AtmosFEAR"، والتي تتألف من عمود ضخم يرتفع ويدور وينقلب رأسًا على عقب بالركاب، إلى أن يصل إلى ارتفاع كبير يبلغ عشرات الأمتار.



لكن الركاب علقوا رأسًا على عقب على ارتفاع هائل، مما دفع إدارة الحديقة إلى إخراج الزوار وإغلاق أبواب المتنزه، فيما حضر رجال الإطفاء لإنقاذ العالقين.

تم إنزال الركاب يدويًا بعد إصلاح الخلل، وفي حالة عدم نجاح ذلك، كان رجال الإطفاء مستعدين للتسلق بالحبال.



من جانبها، أوضحت الشركة المشغلة أن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في حديقة "أوكس بارك" على إنزال مقاعد الركوب يدويًا.



لم يُصَب أي راكب بأذى، ولكن تم نقل شخص إلى المستشفى بسبب حالة صحية مزمنة.



لم تشهد هذه اللعبة التي تعمل منذ عام 2021 أي حوادث سابقة، وستبقى متوقفة حتى إشعار آخر، وفقًا لإدارة الحديقة التي تعمل مع الشركة المصنعة لتحديد سبب العطل.



تأسست "أوكس بارك" في عام 1905 وتقدم مزيجًا فريدًا من الإثارة والمغامرة الحديثة بورتلاندية.



