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الأربعاء، 21-06-2023 11:23 ص

الكويت تدين عدوان الاحتلال على مدينة جنين

ج


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

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وأكدت الوزارة، في بيان، رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير، والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وجددّت دعوتها للمجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري الجاد لوقف تلك الاعتداءات المستمرة والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

 

وفا


 




 

 


 

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