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الأحد، 05-11-2023 12:05 ص

الكيلة تحذّر من كارثة في مستشفيات غزة لعدم توفر الإمكانيات ونقص الوقود

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الوكيل الإخباري - حذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود.

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وأضافت الكيلة في بيان صحفي، مساء أمس السبت، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة تسببت حتى ظهر السبت باستشهاد أكثر من 150 كادرا صحيا، وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزا للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة.


وأشارت إلى أن "استمرار الاحتلال في قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات، في مجزرة مُركّبة تمارس بحق الجرحى والمرضى، حيث ترفض إسرائيل علاجهم داخل المشافي، وترفض كذلك نقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى".

وناشدت الكيلة المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع "حتى لا نصل إلى لحظة نسجّل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل".

 

RT

 




 

 


 

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بيان من حماس بعد قرار تركيا بسحب سفيرها من إسرائيل

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