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الأحد، 12-11-2023 11:02 ص

اللواء الدويري يتحدى : هذا ما سيحدث في حرب غزة وحاسبوني على كلامي !

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الوكيل الاخباري - قال المحلل العسكري والاستراتيجي، اللواء المتقاعد فايز الدويري، تعليقا على التقدم العسكري الإسرائيلي صوب مخيم الشاطئ والأبنية في غزة، إن "الخسائر التي ستتكبدها القوات المهاجمة ستكون متصاعدة وحاسبوني على كلامي".

وأضاف الدويري أن المرحلة المقبلة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون أشد عنفا مما سبق، متوقعا أن تكون خسائر جيش الاحتلال أكثر مما سيعلن حتى من طرف كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولفت إلى أن مناطق التغول الذي قامت به قوات الاحتلال سابقا معروفة بأن كثافتها العمرانية أقل من غيرها، وشوارعها أوسع ومن ثم فإمكانية حركة الآليات فيها أكثر، لكن مع التعمق لن يستطيع الاحتلال أن يوظف آلياته بصورة مثالية، للتعقيدات من حيث المباني والردم وعدم توفر ميادين رمي مما يجعل القتال في معظمه من المسافة الصفرية.

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