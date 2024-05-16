الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - بزعم تنفيذ عملية طعن .. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس

الاحتلال: إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بحيفا

بعملية تفجير مبنى .. جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في جباليا

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية نوعية

التحديث السياسي.. ترقب للمس النتائج في الانتخابات المقبلة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بلغاريا- رابط

إعلانات عن فرص عمل - تفاصيل

السعودية: مائة ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين باليمن

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الخميس، 16-05-2024 06:40 ص

اللواء الدويري يكشف سبب ارتفاع وتيرة هجمات المقاومة في غزة

الدويري


الوكيل الاخباري - اتفق محللون سياسيون وعسكريون على أن ارتفاع هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تدحض مزاعم تصريحات حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وأشاروا إلى أن أداء المقاومة بات الآن أكثر قوة وفعالية.

اضافة اعلان


وبحسب الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، ثبت أن تصريحات: نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي والناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري غير صادقة ولأغراض سياسية خاصة عندما زعموا تفكيك 19 كتيبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وأضاف الدويري أن المقاومة تقدم إثباتات مرئية بعدما تم تفعيل دور غرفة العمليات المشتركة للفصائل تنفيذيا وليس تنسيقيا فحسب، مبينا أنه تم تطوير القتال وفق نمط "سمكة الصحراء" بظهور المقاتلين ثم اختفائهم مستخدمين الترويع والصدمة.


وحول أسباب ارتفاع وتيرة هجمات المقاومة وزيادة قوتها وفعاليتها، أكد الخبير العسكري أن المقاومة لجأت إلى عملية استيعاب الصدمة في رفح جنوبا وجباليا شمالا بدخول جيش الاحتلال ثم الانقضاض على آلياته، في حين لم يفلح الأخير سوى بالتدمير وارتكاب المجازر.


ومن ضمن الأسباب أيضا -وفق اللواء الدويري- إعادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تأهيل كتائبها شمالي القطاع وتقليصها من 12 كتيبة إلى 8 بكفاءة قتالية قد تصل إلى 85% بهدف إعادة إدارة المعركة الدفاعية وتوسيع نطاق مسؤولياتها.


وأفرد الخبير العسكري مساحة للحديث حول تكتيكات المقاومة الجديدة بعدما كانت المواجهة في البداية من الخط الأول للخطوط الدفاعية، لتختلف حاليا من خلال السماح لقوات الاحتلال بالتقدم والاندفاع بأعداد كبيرة ومن ثم التعامل معها بعمليات نوعية، وتوظيف العبوات الناسفة، والخروج من فوهات الأنفاق الهجومية وغيرها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

مخابز الدعم الإماراتية في مواجهة أزمة الخبز في غزة

88

فيديو - بزعم تنفيذ عملية طعن .. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس

000

الاحتلال: إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بحيفا

جيش اس

بعملية تفجير مبنى .. جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في جباليا

444

فيديو - حفيدة إسماعيل هنية قبل لحظات من استشهادها بصاروخ للاحتلال

اسعاف 5

3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

أخبار متعلقة
جيش اس

قناة عبرية: هكذا تعرف حماس أماكن جنودنا وتقتلهم بسبب إهمالهم

0

مدير سي آي إيه يمدد إقامته بالدوحة في محاولة لإنقاذ المفاوضات

صفقة

حماس تتمسك بمطالبها وضغوط أميركية على نتنياهو للمشاركة بالمفاوضات

حماس

حماس: تسلّمنا ردا رسميا من الاحتلال

صفقة

إعلام إسرائيلي: مجلسا الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل

س

نيوزويك: بعد 6 أشهر .. حماس تسيطر على الوضع في غزة