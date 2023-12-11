المستشفى الميداني الاردني في نابلس يجري عملية نوعية لمريضة عشرينية

الوكيل الإخباري-

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نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 1 ، أمس الأحد، في إجراء عملية جراحية نوعية لمريضة تبلغ من العمر (22) عاماً.وقال قائد المستشفى: "إن العملية التي قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، تأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في فلسطين ورسم الابتسامة على وجوههم".وأوضح أخصائي أول جراحة التجميل أن المريضة تعاني منذ عامين من تشوه شديد ومحدودية في حركة أصابع اليد، وقام الفريق الطبي بإجراء عملية تحرير انقباض جلدي إثر حرق قديم باستخدام رقعة جلدية من البطن.وعبر ذوو المريضة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، بعد معاناتها التي استمرت لفترة طويلة، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.