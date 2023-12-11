الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو وصور- دول عربية تشارك بيوم الإضراب العالمي لوقف العدوان الغاشم على غزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

جيش الاحتلال يبحث مقترحا لما بعد حرب غزة

المستشفى الميداني الاردني في نابلس يجري عملية نوعية لمريضة عشرينية

صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

مستشار نتنياهو يبرر بطريقة وقحة تجريد المعتقلين من ملابسهم

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بمناطق مختلفة في غزة

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 01:22 م

المستشفى الميداني الاردني في نابلس يجري عملية نوعية لمريضة عشرينية

1700329091942


الوكيل الإخباري- نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 1 ، أمس الأحد، في إجراء عملية جراحية نوعية لمريضة تبلغ من العمر (22) عاماً.اضافة اعلان


وقال قائد المستشفى: "إن العملية التي قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، تأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في فلسطين ورسم الابتسامة على وجوههم".

وأوضح أخصائي أول جراحة التجميل أن المريضة تعاني منذ عامين من تشوه شديد ومحدودية في حركة أصابع اليد، وقام الفريق الطبي بإجراء عملية تحرير انقباض جلدي إثر حرق قديم باستخدام رقعة جلدية من البطن.

وعبر ذوو المريضة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، بعد معاناتها التي استمرت لفترة طويلة، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
pPye6OMCDu3Stn5vQElR

وزيرة الخارجية الألمانية: كثير من الأبرياء أزهقت أرواحهم

بنك بيروت

فيديو وصور- دول عربية تشارك بيوم الإضراب العالمي لوقف العدوان الغاشم على غزة

656d552bc03a9

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

توغل1

جيش الاحتلال يبحث مقترحا لما بعد حرب غزة

القسام-تقصف-960x540

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

احتلال 9

نادي الأسير: اعتقال جيش الاحتلال نحو 30 فلسطينيا

أخبار متعلقة
1

إصابة 3 أطفال وشابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

احتلال 9

فيديو - الاحتلال يقتحم نابلس من جديد

395204_36_1673518294

إصابة فلسطيني واعتقال ثلاثة خلال اقتحام الاحتلال نابلس

461309

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

رأي-القدس-10-730x438

تطورات اليوم الـ44 من طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على غزة

112023188234863278329

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية