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الأربعاء، 18-10-2023 02:12 م

المصادقة على قانون الطوارئ في السجون الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري - صادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اعلان حالة الطوارئ في السجون، ما يسمح باحتجاز أعداد كبيرة في السجون خلافاً للمعمول به سابقاً.

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وذكرت القناة السابعة العبرية ان القانون يسمح لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وبتوصية من مفوضة مصلحة السجون وبموافقة رئيس الحكومة ووزير الجيش، بالإعلان عن حالة الطوارئ في السجون.


وفي هذا الاطار سيكون بالإمكان إيواء عدد كبير من الأسرى في الأقسام والغرف وتقليص المساحة المتاحة لكل أسير وتبييت أسرى على الأرض بدلاً من الأسرة وذلك بهدف افساح المجال لجلب أسرى آخرين.


ووفقاً للجهات الأمنية الإسرائيلية فمن المتوقع استيعاب أعداد كبيرة من الاسرى خلال الفترة المقبلة على خلفية الحرب على قطاع غزة وكذلك حملات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث يسري القانون لمدة 5 أيام وبالإمكان تمديده حتى 3 أشهر.

 

صفا

 




 

 


 

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