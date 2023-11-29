المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الوكيل الإخباري - كشف مسؤول كبير في حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة ستطلق سراح رهينتين تحملان الجنسية الروسية في لفتة "تقدير" للموقف الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت وسائل اعلام فلسطينية، نقلا عن المسؤول، إنه من غير الواضح ما إذا كان الاثنان يحملان الجنسية الإسرائيلية.



وبينت أنه سيكون إطلاق سراح المواطنين الروسيين بالإضافة إلى الإسرائيليين الـ 10 الذين من المقرر إطلاق سراحهم، في وقت لاحق اليوم، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الاحتلال والمقاومة بوساطة مصر وقطر.

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