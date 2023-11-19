الهلال الأحمر: عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون معظمهم ينامون في الشوارع

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة عن تفاقم الحالة الإنسانية في المنطقة.

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وأفاد بأن الوضع أصبح أكثر صعوبة، حيث أصبح السوق المحلي خاليًا تمامًا من المواد الغذائية، وكمية الوقود التي تم توريدها غير كافية لتلبية الاحتياجات الضرورية.



وأشار الناطق إلى أن عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون، معظمهم يعيشون في ظروف صعبة ويضطرون للنوم في الشوارع. وفي ظل هذا الوضع الصعب، أصبحت جهود إغاثة النازحين أكثر صعوبة، حيث تعمل الطواقم العاملة بشكل مستمر وتواجه تحديات كبيرة.



