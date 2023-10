ايلون ماسك يرد على تهديدات وزير الاتصال الاسرائـ يلي

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن بلاده «ستستخدم كل الوسائل المتاحة» لمحاربة تفعيل خدمة «ستارلينك» في غزة، وذلك بعد تصريح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس (السبت)، بأن الخدمة التابعة لشركته «سبيس إكس»، ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع «منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً».



وكتب إيلون ماسك على منصة «إكس» امس السبت (تويتر سابقاً) المملوكة له: «ستدعم ستارلينك تواصل منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة»، قبل أن يرد عليه قرعي بقوله: «ستستخدم إسرائيل كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا الأمر».



وأضاف قرعي : «حماس ستستخدم الخدمة في الأنشطة الإرهابية. هذا الأمر لا شك فيه، نحن نعرف ذلك، وماسك يعرف ذلك جيداً أيضاً. حماس هي داعش».



وتابع قرعي : «ربما يكون ماسك على استعداد لجعل توفير هذه الخدمة مشروطاً بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم! حتى ذلك الحين، سوف يقطع مكتبي أي علاقات مع ستارلينك».



ورد ماسك على تغريدة قرعي بقوله: «نحن لسنا ساذجين لهذه الدرجة. لم تطلب أي محطة في غزة اتصالاً عبر شركتنا. وإذا حدث ذلك، فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أن خدمتنا تستخدم فقط لأسباب إنسانية بحتة. علاوة على ذلك، سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأميركية والإسرائيلية قبل منح الاتصال لأي محطة».

