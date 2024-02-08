الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: فشل عقد صفقة الأسرى "وصمة عار" لإسرائيل

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الخميس، 08-02-2024 03:45 م

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: فشل عقد صفقة الأسرى "وصمة عار" لإسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود باراك إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو "غير قادر على اتخاذ القرار" بشأن الحرب على غزة، معتبرا أن فشل عقد صفقة مع حماس تعيد الأسرى، بمثابة "وصمة عار".

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وقال باراك إنه من الممكن التفاخر إلى ما لا نهاية بالتصريحات العلنية، لكن هذا لن يغير الواقع، موضحا أن "التحدي اليوم أكبر من قيادة نتنياهو بعشرات ومئات الأضعاف".


وأشار في مقاله إلى أن "أهداف الحرب لم تتحقق بعد"، ورأى أن الحل بالتوجه "إلى انتخابات فورا".


وذكر باراك أن "فشل التوصل إلى صفقة إطلاق سراح سيحفر وصمة عار جماعية على القيادة والمجتمع ككل لأجيال عديدة".


 




 

 


 

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