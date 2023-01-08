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الأحد، 08-01-2023 01:14 م

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة والمياه العادمة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وكذلك الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.


وأشار إلى أن بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.


يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.


وفا


 




 

 


 

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