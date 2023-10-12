بدفعات كثيفة ومتتالية.. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال - فيديو

الوكيل الاخباري - قالت كتيبة جنين إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجر الخميس بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات الناسفة.
وتجددت الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة في جنين، بعد استقدام قوات الاحتلال تعزيزات إضافية.
تجدد الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة في جنين#عملية_طوفان_الأقصى#فيديو pic.twitter.com/U29iEZLaQI— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 12, 2023
تجدد الاشتباكات العنيفة في جنين .. لتلتحم كل الساحات وتتوحد ...— maysa Qadi 𓂆🇵🇸 (@qadi_maysa) October 12, 2023
المجد للفدائي ... المجد للمقاومة #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/hEtZAteSWv
#جنين قبل قليل pic.twitter.com/AQdhe89gh1— samahpal23 (@samahpal23) October 12, 2023