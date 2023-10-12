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الخميس، 12-10-2023 07:17 ص

بدفعات كثيفة ومتتالية.. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال - فيديو

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الوكيل الاخباري - قالت كتيبة جنين إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجر الخميس بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات الناسفة.

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وتجددت الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة في جنين، بعد استقدام قوات الاحتلال تعزيزات إضافية.

 

 


 




 

 


 

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