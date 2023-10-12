بدفعات كثيفة ومتتالية.. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال - فيديو

الوكيل الاخباري - قالت كتيبة جنين إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجر الخميس بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات الناسفة.

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وتجددت الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة في جنين، بعد استقدام قوات الاحتلال تعزيزات إضافية.