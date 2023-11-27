بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

الوكيل الاخباري - كشف تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، الأحد، عن تخوفات إسرائيلية من تنامي "المقاطعة الخفية" للباحثين الإسرائيليين في جامعات العالم، بسبب الحرب على قطاع غزة.

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وسلط التقرير الضوء على اتساع مقاطعة الباحثين الإسرائيليين في جامعات العالم؛ إذ عبّر باحثون إسرائيليون عن تخوفهم من أن المعارضة والاحتجاجات الواسعة على الحرب في المؤسسات الأكاديمية في العالم، خاصة في الولايات المتحدة، ستلحق ضرراً بعملهم فيها وتمنع تقدمهم المهني، وستضر لاحقاً بمجمل مجال الأبحاث الأكاديمية في إسرائيل.



وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مسؤولين في عالم الأبحاث في إسرائيل باتوا يرصدون "براعم لنبذ باحثين إسرائيليين في عالم الأكاديميات".



ونقلت الصحيفة عن باحث إسرائيلي لديه علاقات أكاديمية في دول أجنبية، أن "عالم الأكاديميات والعلوم قام ضدنا، وباحثون شباناً في إسرائيل يخافون من أن ينكَّل بهم ويُمنعوا من الحصول على مِنح لأبحاث وأن يُرفض التعاون معهم".



الباحث الإسرائيلي أضاف أنه "توجد حالات أبلغ فيها باحثون في الخارج نظراءهم في الداخل بوقف التعاون معهم، ورفض نشر مقالات علمية من دون تبرير ذلك"، محذرا من أنه في هذا الوضع ستبقى الأبحاث في "إسرائيل" متخلفة، ولا توفر الجامعات الإسرائيلية إمكانيات كهذه.



من جهتها، قالت رئيسة منظمة Science Abroad، التي تساعد العلماء الإسرائيلين بالعمل في دول أجنبية، البروفيسورة ريفكا كارمي: "إننا نشعر بمقاطعة خفية تشمل رفض قبول وتقييم مقالات لباحثين إسرائيليين، ورفض مقترحات لحضور مؤتمرات في البلاد أو التوقف عن دعوة محاضرين إسرائيليين إلى مؤتمرات في خارج البلاد، وكذلك رفض باحثين فحص سيرة ذاتية لعلماء إسرائيليين من أجل تقدمهم الأكاديمي".



يشار إلى أن الجامعات الإسرائيلية، وخلافا للأخلاقيات الأكاديمية وحرية التعبير، تمارس منذ بداية الحرب على غزة ملاحقة وتنكيلاً شديدين ضد الطلاب العرب فيها، يصلان إلى حد الإبعاد عن الدراسة، والإدلاء بشهادات ضدهم أمام المحاكم، لمجرد أن هؤلاء الطلاب عبروا في الشبكات الاجتماعية عن حزنهم أو صدمتهم من الأعداد الهائلة للشهداء المدنيين، خاصة الأطفال، من جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

