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"القسام" تعلن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية للعدو

الإثنين، 06-11-2023 03:29 م

"أخطر بكثير من الفسفور".. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف ما يسقط على غزة

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الوكيل الاخباري - اعتبر الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، أن إسرائيل تتبع "أسلوب ممنهج بالقتل؛ أما بالقصف بقنابل ضخمة، أو الأمراض، أو الجوع"، مشيرا إلى أن ما سقط على قطاع غزة خلال الأيام الماضية من قنابل "أخطر حتى بكثير من الفسفور الأبيض"، حيث إنها قنابل غير مسبوقة بسبب حجم الضرر الكبير الذي تحدثه.

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ويقول  جبريل في تصريحاته، أن "الفسفور الأبيض يعد من القنابل الخطرة والمحرمة دوليا، لكن الكل يعلم هنا أن ما يتم إطلاقه على غزة أخطر بكثير من الفسفور الأبيض، وهو أسلوب ممنهج بالقتل أما بالقصف بقنابل ضخمة أو الأمراض أو الجوع"، بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا، وعرقلت دخول المساعدات الإنسانية.


10 آلاف قنبلة
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.


وأكد صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل استخدمت قنبلتين على الأقل تزن الواحدة منهما ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام)، خلال قصفها مخيم جباليا في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي" وتعد هذه القنبلة ثاني أكبر قنبلة في ترسانة إسرائيل، حسب الصحيفة الأميركية.


 




 

 


 

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