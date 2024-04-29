الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الهيئة المستقلة للانتخاب تلتقي مع الأحزاب السياسية

سامح شكري: الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح

"بضاعتكم رُدّت إليكم".. القسام تنشر تصميم عن "كمين المغراقة"

مسؤول بالخارجية الأميركية يكشف خلافا داخليا حول تسليح إسرائيل

قرار بزيادة عدد ساعات عمل تلفريك عجلون اعتبارا من الأربعاء

الخصاونة: موقفنا ثابت تجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

العمل تنظم ورشة توعوية بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية في العقبة

بعد بن غفير .. إصابة الوزير الإسرائيلي غانتس بكسر في قدمه

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع "هجوم" في البحر الأحمر

الإثنين، 29-04-2024 03:06 م

"بضاعتكم رُدّت إليكم".. القسام تنشر تصميم عن "كمين المغراقة"

662f79e54c59b7034b7c9689


الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام تصميماً حول إعادة استخدامها الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة في "كمين المغراقة".

اضافة اعلان


ويظهر في التصميم دبابة إسرائيلية والنيران تشتعل بها بالإضافة إلى السهم الأحمر الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي في الفيديوهات التي ينشرها للإشارة إلى الأهداف التي يقصفها، وفوق السهم توجد 3 أسهم تدور حول السهم الأحمر في دلالة على ما كتب على التصميم "بضاعتكم رُدّت إليكم".

 



وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت، مساء أمس الأحد، "استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع".


وحسب موقع "روتر" الإسرائيلي فقد أدى الكمين إلى مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خاص

مسؤول بالخارجية الأميركية يكشف خلافا داخليا حول تسليح إسرائيل

7927468_1714389610

بعد بن غفير .. إصابة الوزير الإسرائيلي غانتس بكسر في قدمه

خاص

وزير الخارجية السعودي: نحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

رئيسي.jpg-776bfa1e-fcc7-4d12-a018-7d325be4eddc

بينهم 10 نساء و5 أطفال.. ارتفاع عدد الشهداء بقصف رفح إلى 25 منذ فجر اليوم

256675

بلينكن : لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح

RTSA0RUX

لبيد: المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة الرهائن

أخبار متعلقة
كك

وزير اتصالات الاحتلال: هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل بتاريخها

ططط

لبيد: كل شيء ينهار وكافة الخيارات أمام إسرائيل سيئة

ح

إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لتحديد 37 ألف هدف بغزة

900x450_uploads,2024,04,02,8e9f32ba43

عاجل بولندا: استهداف المطبخ العالمي وضع تضامننا مع إسرائيل في اختبار صعب

القسام

القسام: قصفنا قوة إسرائيلية راجلة بحي التفاح

تفجير

الاتحاد الأوروبي: نتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة