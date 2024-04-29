"بضاعتكم رُدّت إليكم".. القسام تنشر تصميم عن "كمين المغراقة"

الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام تصميماً حول إعادة استخدامها الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة في "كمين المغراقة".

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ويظهر في التصميم دبابة إسرائيلية والنيران تشتعل بها بالإضافة إلى السهم الأحمر الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي في الفيديوهات التي ينشرها للإشارة إلى الأهداف التي يقصفها، وفوق السهم توجد 3 أسهم تدور حول السهم الأحمر في دلالة على ما كتب على التصميم "بضاعتكم رُدّت إليكم".







وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت، مساء أمس الأحد، "استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع".



وحسب موقع "روتر" الإسرائيلي فقد أدى الكمين إلى مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين.



