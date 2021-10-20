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الأربعاء، 20-10-2021 04:52 م

بعد تضييقات الاحتلال .. الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل تصل إلى غزة

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الوكيل الإخباري-تمكّنت الأسيرة الفلسطينية المحرّرة نسرين أبو كميل من الانضمام إلى عائلتها في مدينة غزة، بعد أن منعها الاحتلال من الوصول إلى القطاع المحاصر فور الإفراج عنها الأحد الماضي.

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وتناقلت صفحات إخبارية فلسطينية صورًا ومقاطع فيديو أظهرت الأجواء الاحتفالية التي أعدّها الغزيون لاستقبال أبو كميل، فضلًا عن الأجواء المؤثرة للقائها مع أفراد أسرتها.


ووصلت أبو كميل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون، الذي توجهت إليه بعد أن "أبلغها محامون بشأن تذليل كل العقبات للعودة إلى غزة"، وفق ما أفادت جمعية واعد للأسرى.


وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل نسرين، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وحكم عليها بالسجن ست سنوات، بتهمة تقديم "مساعدات للمقاومة في غزة".

 

المصدر:العربي

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