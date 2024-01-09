بلينكن: اتفقنا مع إسرائيل على دخول بعثة أممية لشمال غزة

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "اتفقت مع المسؤولين الإسرائيليين على دخول بعثة أممية إلى شمال غزة لضمان عودة الفلسطينيين إلى هناك، وأن البعثة ستبدأ في تقييم الأمور بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة."



وأضاف بلينكن مساء الثلاثاء، " أن رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يشتت جهود احتواء التصعيد."



وتابع، "نقف مع إسرائيل لضمان أمن حدودها الشمالية وندعمها في التوصل إلى حلول دبلوماسية." .

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