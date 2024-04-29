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الإثنين، 29-04-2024 12:36 م

بلينكن: تخفيف الوضع الإنساني بغزة رهين وقف إطلاق النار

أمريكا


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن تخفيف الوضع الانساني في غزة رهين وقف اطلاق النار .

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وقال بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، في الرياض  : "شهدنا تقدما ملموسا بشأن المساعدات خلال الأسابيع الماضية لكن هناك حاجة إلى المزيد. يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة".


وأضاف" أن اعتداءات الحوثيين تقوض الأمن في المنطقة وعلينا أن نحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر".


وأشار إلى "أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وشكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على جهوده لوقف إطلاق النار.





 




 

 


 

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