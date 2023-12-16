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السبت، 16-12-2023 09:25 م

بيان شديد اللهجة من قطر

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الوكيل الاخباري - أكدت قطر اليوم استمرار جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

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وأعربت قطر عن أملها بأن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب ويوقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين، ويقود إلى محادثات جادة نحو إطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.


جاء ذلك في بيان قطر الذي أرسلت نسخة منه لممثلي وسائل الإعلام بالدوحة والذي ألقته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة .

 

وجدد البيان إدانة قطر للعدوان الإسرائيلي الذي تسبب بأكثر من 18 ألفا من الشهداء المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير قرابة مليوني إنسان قسريا، وحرمان المدنيين من وسائل الحياة، واستهداف الأعيان المدنية وقتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية، ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

 

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