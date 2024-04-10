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الأربعاء، 10-04-2024 11:30 م

بيان صادر عن حماس بعد اغتيال ابناء اسماعيل هنية

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الوكيل الإخباري- اصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بيان عقب اغتيال عدد من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية .

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وقالت حماس في البيان الصادر عنها اليوم الأربعاء :" ان استهداف جيش الاحتلال قادة الحركة وأبناءهم محاولات يائسة من عدو فاشل في الميدان ومذعور من المقاومة وكمائنها ضد جيشه الجبان "


وتابع البيان  :" إسرائيل استهدفت الشهداء وهم ملتحمون مع شعبهم في خندق واحد ليلتحقوا بركب نحو 60 شهيدا من آل هنية وقوافل شهداء شعبنا في معركة طوفان الأقصى ،العملية لن تفلح في كسر إرادتنا ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته وأطيافه موحد في طريق التحرير والعودة "


واكد البيان ان الاحتلال يتوهم  أن تصعيد إرهابه وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سيحقق له إنجازا في مسار المفاوضات

 




 

 


 

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