بيان صادر عن وزارة الخارجيـة القطرية

الوكيل الاخباري - قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجيـة القطرية ماجد الأنصاري، إن قطر تلقت تأكيدات من حركة "حماس"، باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة قطر بالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي.

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وأوضح الأنصاري، أن قطر تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجـزون في القطاع.



وأكد استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.