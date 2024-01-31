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الأربعاء، 31-01-2024 05:19 م

النرويج تحث على استئناف تمويل الأونروا

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الوكيل الاخباري - حث وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، الدول التي قطعت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على النظر في عواقب أفعالها على السكان في غزة.

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وقال بارث إيدي، وفق ما نقلت هيئة "البي بي سي" اليوم الأربعاء، إن بلاده متمسكة بالتزامها القوي تجاه الأونروا والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن النرويج تواصل النقاش في مسألة التمويل مع مانحين آخرين.

 

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