بيان عاجل صادر عن قناة الجزيرة



الوكيل الاخباري - تتقدم شبكة الجزيرة الإعلامية بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى الزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته، منهم زوجته وابنته وابنه، بينما ما زال عدد آخر من أفراد العائلة مفقودين تحت الحطام الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان الجزء الشمالي من القطاع للنزوح جنوبا.

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وتدين الجزيرة بشدة استهداف المدنيين الأبرياء في غزة، الذي أدى إلى استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح وآلاف من الضحايا الآخرين. وتحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء، وتعبر عن قلقها على سلامة مراسليها وطواقمها في غزة، وتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أمنهم.