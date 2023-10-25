الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عاجل

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الأربعاء، 25-10-2023 09:49 م

بيان عاجل صادر عن قناة الجزيرة

666



الوكيل الاخباري - تتقدم شبكة الجزيرة الإعلامية بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى الزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته، منهم زوجته وابنته وابنه، بينما ما زال عدد آخر من أفراد العائلة مفقودين تحت الحطام الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان الجزء الشمالي من القطاع للنزوح جنوبا.

اضافة اعلان


وتدين الجزيرة بشدة استهداف المدنيين الأبرياء في غزة، الذي أدى إلى استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح وآلاف من الضحايا الآخرين. وتحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء، وتعبر عن قلقها على سلامة مراسليها وطواقمها في غزة، وتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أمنهم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1698427907-1219357182

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

653c11c34c59b7406a17e7d4

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

375573_73_1698423473

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما غير مسبوق على قطاع غزة

653beb914c59b740d95834ac

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

1698427907-1219357182

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

أخبار متعلقة
main_image6539460d9731e

استشهاد زوجة وأطفال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

غزة

غزة ... قصف عنيف ومتواصل واستشهاد عدد كبير من المواطنين