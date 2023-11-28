بيان مشترك صادر عن الفصائل الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا مشتركًا اليوم، عبرت فيه عن تقديرها للدور البارز الذي قامت به مصر وقطر في التوسط والجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة

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كما ودعت الفصائل في بيانها إلى وقف شامل للحرب الوحشية التي يشهدها قطاع غزة.



وفي سياق متصل، ناشدت الفصائل الأشقاء في مصر بتقديم الدعم اللازم واستقبال عدد أكبر من الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي، مؤكدة على أهمية التضافر الإنساني في هذه الظروف الصعبة.



وشدد البيان على استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة المؤقتة، داعيًا إلى ضرورة إلزامه بالالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.



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