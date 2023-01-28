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السبت، 28-01-2023 09:35 م

تحذير فلسطيني من تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري - حذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم السبت، من تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين اليهود بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء في الضفة الغربية.

وقال دغلس في بيان صحفي، إن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودعا الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرقات، وتفعيل لجان الحراسة، لا سيما في القرى المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية.

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