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الخميس، 10-08-2023 03:18 م

تدهور الحالة الصحية لأسير فلسطيني

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الوكيل الإخباري- يواجه الأسير فادي خالد أبو خلف (20 عاما) من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، يواجه مشاكل حادة في القلب، بعد أن كان قد تعرض للاعتداء والضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز حوارة العسكري.

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وقال نادي الأسير في بيان، اليوم الخميس، إن الاحتلال اعتقل أبو خلف في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال، مدة كل منها 4 أشهر.


وأضاف أن الأسير أبو خلف بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، خاصة أنه وقبل اعتقاله جرى تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، ولاحقا خضع لعملية وتمت إزالته.
وحمل نادي الأسيـر، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير أبو خلف، وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن استمرار اعتقاله التعسفي جريمة، لا سيما في ظل الوضع الصحي الذي يواجهه. علما أن له شقيقا آخر معتقلا إداريا، وهو صامد أبو خلف.

 

وفا

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