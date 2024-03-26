الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ترامب: على إسرائيل إنهاء الحرب على غزة

حماس تبلغ الوسطاء تمسكها بمطالبها بشأن وقف شامل لإطلاق النار

تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس

وفيات الثلاثاء 26/ 3/ 2024

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

إسرائيل تقصف بلدتين بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف شمالي غزة

المقاومة تقصف عسقلان والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط الشفاء

المجلس الأمني المحلي في المشارع يناقش قضايا مجتمعية

الثلاثاء، 26-03-2024 06:41 ص

ترامب: على إسرائيل إنهاء الحرب على غزة

ط


الوكيل الاخباري - حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أن إسرائيل تفقد الكثير من الدعم الدولي بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى إنهائها والمضي قدما في عملية السلام.

اضافة اعلان


وقال ترامب  في مقابلة صحيفة (إسرائيل اليوم) نشرت اليوم الاثنين "عليكم أن تنجزوا الحرب وأن تنهوها ويجب أن تنتهوا منها"، وأكد أنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشدد على أنه يشعر بالضيق حين يرى الناس لم يعودوا يتحدثون عن هذا الهجوم الذي وصفه بالمروع، وإنما عن الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه إلى أنقاض.


كما ألقى الرئيس الأميركي السابق ما بدا أنه نقد لجهود الدعاية الإسرائيلية، وقال أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا لنشرها صور القصف وسقوط القنابل على مبان في غزة. "كل ليلة، كنت أشاهد المباني تنهمر على الناس. وقلت "هذه صورة رهيبة إنها صورة سيئة جدا للعالم". "أعتقد أن إسرائيل أرادت أن تظهر أن الأمر صعب، لكن في بعض الأحيان لا يجب أن تفعل ذلك".


جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ة

حماس تبلغ الوسطاء تمسكها بمطالبها بشأن وقف شامل لإطلاق النار

تهج

تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف شمالي غزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

المقاومة تقصف عسقلان والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط الشفاء

0

استقالة الوزير جدعون ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

أخبار متعلقة
111

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

ك

مصدر في حماس: اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال "24 إلى 48 ساعة"

53bc6a6a-1386-41e0-9e51-0026ebc29f74

مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح

mKa7L

صحف عالمية تعلق على مخاوف إسرائيل من الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

بايدن 3

أكسيوس: مهلة أميركية لإسرائيل وإلا وقف نقل الأسلحة

ط

يديعوت أحرونوت: لا نعرف سبب تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار