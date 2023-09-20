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الأربعاء، 20-09-2023 01:19 م

تشييع جثمان الشهيد رضوان في غزة

كككك


الوكيل الإخباري - شيعت جماهير غفيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد يوسف سالم رضوان (25 عاماً) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع من الأهل والمحبين، ثم إلى مسجد حمزة في البلدة لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك في التشييع مئات المواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وجنين وأريحا وكل المدن والمخيمات، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديداً باعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى.

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وفا


 




 

 


 

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