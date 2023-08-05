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السبت، 05-08-2023 01:53 م

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

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الوكيل الاخباري - شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) إلى مثواه الأخير، في قرية برقة، شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ووصل المشيعون إلى مسجد النور، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومن ثم مواراته الثرى بمقبرة البلدة.

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وفا


 




 

 


 

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