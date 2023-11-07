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الثلاثاء، 07-11-2023 07:38 ص

تطورات الحرب على غزة مع استمرار عدوان الاحتلال لليوم الـ32

قصف-برج-الجلاء


الوكيل الإخباري - دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 32، وما زال يواصل فيها الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم، وقصفه المكثف على القطاع، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.

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ومع تطور الأحداث وتسارعها، واصل الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، القصف الهمجي على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصاً على الأقل، واصابة العشرات، متعمّداً بذلك استهداف المستشفيات. 

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة يوم أمس، ارتفعت عدد الشهداء في القطاع الى 10,022 شهيدا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة.

 

 

 




 

 


 

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