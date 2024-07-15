الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-07-2024 08:57 م

تعرف على آخر التطورات بشأن إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

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الوكيل الإخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله لعائلات الأسرى الإسرائيليين إنه لا مانع لدى المؤسسة الأمنية لتوقيع صفقة التبادل مع المقاومة، فرصتكم الآن للتوجه لنتنياهو قبل سفره للولايات المتحدة.

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وفي ذات السياق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار أن هناك مخاوف من تأثير الخلاف بين نتنياهو وغالانت على الحرب بغزة.

بدوره نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع غدا لبحث اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

 

 

 

 

 




 

 


 

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